Мобилизация по-львовски: самые громкие скандалы, облетевшие всю страну

Сеть регулярно облетают видео с силовыми методами ТЦК, кому-то крутят руки, кого-то затягивают в авто, люди уверены — представители военкоматов "пакуют" всех подряд и постоянно жалуются на произвол ТЦК. Впрочем, заметили ли вы, что больше скандалов вытекает именно из Львовщины?

Почему так и какие самые громкие скандалы из этого региона облетели всю страну – смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

Этот скандал облетел всю страну

Этот инцидент получил огласку 19 сентября 2023 года, когда один из потерпевших опубликовал видео в соцсетях. Как выяснилось, мужчин неделю удерживали в помещении, чтобы заставить пройти медицинскую комиссию. Автор видео утверждал, что на видео работник ТЦК, а все это происходило в Самборе Львовской области. Впоследствии сам избитый записал видео, где просил о спасении.

Но тогда в защиту военных стали военные. Они объяснили, что эта история вырвана из контекста, а мужчины на видео пытались бежать за границу, но были задержаны и доставлены в ТЦК. Так что военными могли просто не сдержаться.

За несколько дней до этого скандала, 17 сентября 2023 года, по Сети распространилось видео, на котором во Львове сотрудники военкомата избили и пытались задержать мужчину.

Что сказали в областном ТЦК?

Парня отпустили из-за криков прохожих. Из-за этого инцидента руководством Львовского областного ТЦК и СП тоже была назначена служебная проверка. В то же время в полиции ТСН юэй заявили, что тогда с заявлениями о совершении правонарушения к ним никто не обращался. Но 21 ноября снова разразился скандал.

В конце концов мужчину всадили насильно в машину, а женщину, пытавшуюся вмешаться в ситуацию, вероятно, работники ТЦК оттолкнули.

Затащили в бус

Во Львовском областном ТЦК тоже тогда снова заявили, что проведут проверку. И так по кругу. Львовяне регулярно засыпают соцсети корреспонденцией с видео, рассказывая о силовых методах мобилизации. вот еще одно видео, тогда авторы видео утверждали, что посреди улицы мужчины в форме затащили силой гражданского в бус.

Стоит добавить, что тогда во Львовском областном ТЦК в комментарии для ТСН.ua высказали предположение, что может оказаться, что на видео все же не представители территориального центра комплектования, а другой службы. В то же время военные подчеркнули: если окажется, что это были представители ТЦК, то будут разбираться. В противном случае, тоже во Львове, устроили целую погоню, то ли играли в пятнашки, или хотели проверить мужчину на пригодность, предполагают пользователи в Сети.

Что говорит задержанный парень?

Беглеца поймали и погрузили в бус, пишут львовяне и добавляют как доказательство видео. А уж позже в Сети появляются объяснения этого самого парня. После того, как он попал в ТЦК, его данные проверили и отпустили. Сам мужчина сообщил, что претензий к работникам Территориального центра комплектования и социальной поддержки нет.

Еще одно скандальное видео с работниками ТЦК происходило и в начале ноября. Прохожие сняли, как вечером военными затолкали парня в бусы и пытались помешать видеосъемке.

Мобилизация священника

Скандалили и со священником. Тогда в Сеть попало видео, на котором мужчина в форме хватал за горло и угрожал "скачать как собаку" местного ксендза, если тот не явится в ТЦК. Так повестку выписывали священнику Украинской греко-католической церкви во Львовской области.

Инцидент произошел в Стрыйском районе Львовской области. Как все происходило, сняла на камеру дочь священника. Ему таки выписали повестку в ТЦК на 9 утра 15 декабря, а если тот не появится, то мужчина в форме обещал, что на войну заберет родственников ксендза: сына и зятя.

Объяснение областного военкомата

Видео мгновенно разлетелось соцсетями и дошло до областных властей. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий требовал от ТЦК объяснений. Львовский ТЦК и СП тоже отреагировал на скандал, отметили, что действия их работников были правомерными, а священнику угрожал гражданский в военной форме.

Более того, там добавили, что повестка этому священнику на самом деле была выписана заранее. 7 марта уже в 2024 году во Львове произошел очередной скандал с ТЦК. На улице Тракт Глинянского мужчину, который на остановке ждал общественного транспорта, насильно затолкали в бус мужчины в военной форме.

И снова проверка

На инцидент среагировали в областном военкомате и подтвердили, что участниками происшествия были их работники, осуществляющие уведомления. По этому факту была назначена служебная проверка. Но отметили, что конфликт спровоцировал сам прохожий.

Однако, предварительно установлено, что лицо, которое подлежало оповещению, провоцировало своими действиями и нецензурно высказывалось о военнослужащих, задействованных в уведомлении.

Скандальная мобилизация волонтера

Из самого свежего – с кулаками и криками во Львовской области мобилизовали волонтера. О скандале сообщили представители общественной организации, говорят это случилось в ночь на 26 апреля. Волонтеры выложили видео в Сеть и написали, что якобы во Львовской области — недалеко от границы с Польшей — работники ТЦК остановили автомобиль волонтера ОО "Спасение животных Харьков", отобрали у него паспорт и "закрыли" в помещении военкомата.

Но и на этом скандал не утих, активисты говорят, что их волонтер от прохождения ВЛК отказался, впрочем, ему пришлось пройти комиссию, на которой он был признан годным. Во Львовском ТЦК тоже не смолчали, там заявили, что поведение своих работников осуждают и начали служебную проверку, мобилизацию мужчины признали, однако отметили, что женщины сами спровоцировали конфликт такого масштаба.

Мобилизовали врачей по дороге к работе

А 30 апреля страну потряс новый скандал из Львова. В сети распространили информацию о том, что якобы работники ТЦК задержали медицинских физиков Первого медицинского объединения Львова, и отмечают, что эти действия привели к тому, что работа центра просто остановилась", потому что медработников перехватили, когда они шли на работу. Об этом пишет в частности местный телеграмм-канал Львович.

"100 онкобольных людей не могут проходить облучения из-за действий ТЦК", — отмечают читатели.

Также получил сообщения от читателей, родственники которых лечатся от онкологии в этом центре. Ситуация достаточно неприятная и нуждается в немедленном разрешении".

Что говорят во Львовском ТЦК?

Во Львовском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки в комментарии "Эспрессо.Запад" прокомментировали инцидент.

" Да, двух медицинских физиков Первого медицинского объединения Львова пригласили в ТЦК. Проверили данные и обнаружили, что состоят на учете в другом ТЦК. Вручили повестки по месту регистрации, согласно действующему законодательству".

ТЦК будут на блокпостах?

В то же время, у работников ТЦК Львовщины расширились полномочия. Представители терцентров комплектования и соцподдержки получили право рядом с правоохранителями дежурить на блокпостах Львовщины. Соответствующее решение на днях принял Совет обороны области.

Добавим, что новый инцидент шокировал Украину. И речь идет снова о Львовском ТЦК.

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