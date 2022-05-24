Много переселенцев и спасение раненых: как живет Львов на третий месяц полномасштабной войны

Много переселенцев и спасение раненых: как живет Львов на третий месяц полномасштабной войны

С начала полномасштабной войны России против Украины через Львов прошли 5 миллионов украинцев.

Сейчас на территории города находится 150 тыс. внутренних переселенцев, для людей построили три модульных городка.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

Мэр Львова отметил, что сейчас из города возвращаются домой жители Киевской и Харьковской областей, однако во Львов прибывают переселенцы из регионов, где продолжаются активные боевые действия.

"Эвакуационными поездами продолжают приезжать люди из Луганской и Донецкой областей. Три модульных городка работают, здесь могут жить более 1000 человек. Сегодня до сих пор 200 учреждений являются приютами. Наша задача – до конца лета организовать полноценный учебный процесс в школах", — сообщил Садовый.

Мэр Львова отметил, что в больницах города находится более 1000 пациентов с горячих точек. Почти каждый день во Львов приезжают поезда с ранеными. Это – люди, получившие минно-взрывные травмы, они остаются без рук, ног и часто родных.

"В сотрудничестве с зарубежными клиниками мы отправляем раненых на лечение за границу. Но эти ресурсы тоже ограничены. Наши люди должны оставаться и проходить реабилитацию здесь, в Украине. Поэтому мы начинаем большой проект "Несокрушимые" для строительства национального реабилитационного центра. Эта работа ведется уже больше месяца. Ищем партнеров, просим о качественной экспертизе, потому что сегодня перед нами стоит задача – сделать центр, аналогов которому нет в мире. Это протезирование, реабилитация, социализация и психологическая поддержка, которая сегодня нужна тысячам украинцев", — написал Садовый.

Также во Львове 10 июня пройдет большая конференция партнеров. При участии фондов и посольств, которые уже согласились сотрудничать. Это крупный краудфандинговый проект, официально стартующий 10 июня.

Напомним, львовские десантники уничтожили подразделение 76-й десантно-штурмовой дивизии оккупантов в одном из районов выполнения заданий.

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