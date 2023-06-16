"Мне пох*й": на Львовщине не разрешали сносить памятник колхознице, потому что он похож на Юлию Тимошенко

В селе Вязовая Жовковской громады Львовской области в четверг, 15 июня, местные селяне не разрешали демонтировать советский памятник колхознице, потому что она похожа на Юлию Тимошенко. Агрессивные мужчины бросались на активистов с угрозами и бранью, из-за чего пришлось вызвать полицию.

Об этом сообщили депутат Львовского облсовета, член инициативной группы ЛОВА по декоммунизации Захар Миляник и проект "Декоммунизация Львовщины".

Жители села во Львовской области решили защитить памятник колхоза и коллективизации. Агрессивные мужчины заявляли, что он не имеет отношения к коммунистическому режиму и похож на известного политика Юлию Тимошенко.

"Тяжелое общество Вязовой, в котором целая куча памятников советского времени. Общество, в котором оставшиеся здесь мужчины защищают не Украину, а колхозницу. Пришлось вызывать полицию", — написал Захар Миляник.

Проект "Декоммунизация Львовщины" опубликовал кадры разговора местных жителей с активистом. Несколько мужчин набросились на людей, ругали их, обзывали, защищая советский монумент.

Во Львовской области не позволяли сносить памятник колхозницы и ругали активистов

"Моя баба тоже была в Сибири, но когда вернулась сюда в 17 лет, она никогда не была против того памятника. И работала всю жизнь в колхозе. Мне москали пох*й! И вы мне так же вместе с ними пох*й. Потому что вы долбо*об", — кричал мужчина, который представился Богданом.

Другой житель села кричал, что "здесь захватывают землю".

Памятник колхознице все же демонтировали. Фото: Захар Миляник

На место происшествия вызвали полицию, урегулировавшую конфликт. В конце концов, памятник колхознице все же демонтировали. После этого в селе снесли еще две скульптуры пионеров, которые были здесь с советских времен.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о деколонизации топонимов в Украине.

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