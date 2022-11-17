Мир должен это видеть: врач показал, как хирурги во Львове в полумраке делают операцию на сердце

Медик отметил, что врачи не сдаются и продолжают спасать жизнь украинцев.

Во Львове кардиохирурги из-за отключения электричества делали сложную операцию на сердце в полумраке.

Об этом написал львовский медик Олег Дуда и опубликовал фото.

Медик подчеркнул, что кардиохирурги даже несмотря на выключение электричества не отказываются от спасения жизней и делают сложные операции буквально в полумраке.

"Враг бьет по нашей инфраструктуре. Обесточенными остаются больницы, но украинские кардиохирурги Центра детской кардиологии и кардиохирургии продолжают операцию на сердце! Мир должен увидеть это фото. Нас не сломать! Украина победит!", — написал Дуда.

Массированные ракетные обстрелы Львовской области

Российские террористы от 10 октября массированно обстреливают энергетическую инфраструктуру Украины. Под постоянными обстрелами Львовская область.

15 ноября по Львовской области российские террористы выпустили 13 ракет, большинство из которых удалось сбить.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что после ракетных ударов РФ по объектам критической инфраструктуры Львовщины на полное восстановление энергообъектов региона понадобится 8-12 месяцев.

В ГСЧС Львовской области сообщили, что обстреляли три энергетических объекта. Они практически уничтожены.

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