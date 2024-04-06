Миллион долларов за трехкомнатную квартиру: во Львове выставили на продажу необычное жилье (фото)

Площадь квартиры всего 160 квадратных метров.
Во Львове выставили на продажу трехкомнатную квартиру за миллион долларов. Жилой дом, где она расположена, является памятником архитектуры.
Объявление размещено на сайте по аренде и продаже недвижимости dom.ria.com.
Четырехэтажка была возведена в 1909–1910 годах по проекту Яна Шульца для адвоката Бруно Покорного и его супруги Станиславы. Этот дом с богатым неоготическим декором является одним из самых ярких образцов этого стиля во Львове.
В квартире выполнен современный ремонт в белом цвете, она меблирована и укомплектована бытовой техникой.
Общая площадь квартиры составляет 160 квадратных метров. То есть один квадратный метр стоит более шести тысяч долларов.
Напомним, в центре Киева выставили на продажу роскошную квартиру. Чтобы приобрести его, придется откладывать зарплату 245 лет.
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