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"Мерзкие действия": на атаку по Львову отреагировала генсекретарь Совета Европы

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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"Мерзкие действия": на атаку по Львову отреагировала генсекретарь Совета Европы

Генсекретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила ракетный удар по Львову / Фото: Associated Press

Политик решительно осудила ракетный удар по мирным жителям Львова.

Генсекретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила российскую ракетную по Львову, совершенную 6 июля.

Об этом политик сообщила в Сети.

Пейчинович-Бурич убеждена, что виновные в таких атаках обязательно будут привлечены к ответственности.

"Я решительно осуждаю беспорядочную атаку России на мирных жителей во Львове. Наступит день ответственности для тех, кто совершает эти мерзкие действия", – говорится в заявлении.

Ночной ракетный удар по Львову

В ночь на 6 июля во Львове прогремел ряд мощных взрывов во время воздушной тревоги. Впоследствии стало известно, что это были ракетные удары со стороны оккупантов, попавших по жилому дому и объекту критической инфраструктуры. В доме снесены квартиры на двух этажах.

Позже глава ОВА Максим Козицкий сообщил о разрушении более 30 домов, более 250 квартир, более 50 авто, около 10 общежитий, повреждены два учреждения высшего образования, дом ребенка, санаторная школа. Выбиты десятки тысяч окон и дверей.

По данным полиции на середину дня, жертвами российской атаки стали четыре человека, пострадали 37 человек. Спасатели разбирают завалы и ищут там людей, спасены семь жителей.

Во Львове объявлен двухдневный траур.

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Дата публикации
Просмотры
545
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