Мэр Львова Садовый еще за год предупреждал семью об угрозе войны

За год до полномасштабного вторжения мэр Львова Андрей Садовый говорил своей жене, что возможна большая война.

Об этом супруга мэра, Екатерина Кит-Садовая рассказала в интервью ТСН.

"За год перед тем он начал говорить, что надо начать готовиться к чему-то". Когда я его иногда спрашивала: Андрей, будет ли война?. Он говорил, "Я не знаю. Будет". Говорю, ты можешь как-то нормально сесть и сказать. И они готовились. Меня держало, что они в городском совете имеют свою команду на случай, если война все же произойдет. И это было показательным для Львова, что они все это вытащили", – говорит Катерина Садовая.

Также она добавила, что не планировала уезжать из Украины в начале вторжения.

Дебютный выпуск проекта "Жена" вы можете посмотреть на Youtube-канале ТСН: " ПЕРВОЕ ИНТЕРВЮ ЖЕНЫ САДОВОГО: о сыновьях за рубежом, уколах красоты, бизнесе и начале войны "