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Мэр Львова Садовый еще за год предупреждал семью об угрозе войны

Мэр Львова Садовый еще за год предупреждал семью об угрозе войны

Екатерина Садовая / Фото: Светская жизнь

По словам жены Екатерины Кит-Садовой, львовский горсовет готовился к вторжению.

За год до полномасштабного вторжения мэр Львова Андрей Садовый говорил своей жене, что возможна большая война.

Об этом супруга мэра, Екатерина Кит-Садовая рассказала в интервью ТСН.

"За год перед тем он начал говорить, что надо начать готовиться к чему-то". Когда я его иногда спрашивала: Андрей, будет ли война?. Он говорил, "Я не знаю. Будет". Говорю, ты можешь как-то нормально сесть и сказать. И они готовились. Меня держало, что они в городском совете имеют свою команду на случай, если война все же произойдет. И это было показательным для Львова, что они все это вытащили", – говорит Катерина Садовая.

Также она добавила, что не планировала уезжать из Украины в начале вторжения.

Дебютный выпуск проекта "Жена" вы можете посмотреть на Youtube-канале ТСН: " ПЕРВОЕ ИНТЕРВЮ ЖЕНЫ САДОВОГО: о сыновьях за рубежом, уколах красоты, бизнесе и начале войны "

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