"Меня бы уже сейчас не было": житель Львовщины рассказал, как во время ракетного удара его спасла собака

Житель села Большая Ольшаница Львовской области рассказал, что его во время ракетной атаки 9 марта спасла собака. Дом мужчины из-за обстрелов частично поврежден.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Мужчина рассказывает, что его собака перед ракетным обстрелом постоянно лаяла. Поэтому он дважды выходил успокаивать животное. Прямо перед ударом, собака снова начала лаять и тогда житель Львовщины вышел на улицу, а после этого пошел не в дом, а в другое помещение.

"Она у меня лает, если какие-то взрывы. Я встал, успокоил ее и себе лег дальше, это же позднее время. Потом снова, я выхожу, успокаиваю. А тут хлопок. Я был на кухне, если бы я был в доме — то вы бы сегодня меня не видели", — отмечает житель села Богдан.

Напомним, к утру 9 марта россияне ракетами атаковали Украину. Одна из враждебных целей упала на жилые дома в Золочевском районе. Там на месте трагедии погибли пять человек, два дома уничтожены.

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