Медицинский феномен: львовские хирурги спасли 74-летнего пациента, у которого обнаружили зеркальные органы

В частности, сердце мужчины расположено с правой стороны.

Львовские сосудистые хирурги спасли 74-летнего пациента, у которого разорвалась аневризма брюшной аорты. Смертность людей с таким диагнозом — 70%, поэтому действовать надо мгновенно, ведь кровь вытекает в брюшную полость.

Но перед операцией, после компьютерной томографии, врачи узнали, что внутренние органы и сосуды у мужчины расположены зеркально — в частности, сердце у него было с правой стороны. Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, это существенно усложнило задачу хирургам. Но со своей работой они справились.

Медики говорят, что зеркальное расположение внутренних органов встречается редко, один случай на 10 тысяч. А вот разрыв аневризмы у людей с такой патологией и подавно — один раз в 100 миллионов.

В мировой литературе описан только один такой случай, который произошел в Японии более 10 лет назад.

Новости Украины: львовские хирурги спасли 74-летнего пациента, у которого разорвалась аневризма брюшной аорты

"Такой случай вообще в истории украинской хирургии и медицины мы видим впервые, когда есть аневризма аорты разорванная с транспозицией органов. Этот случай в мире определен, как второй после японцев, которые в 2008 году такое оперировали в 80-летнего мужчины. Думаю, мы будем это публиковать, и мировая литература об этом узнает", — сказал сосудистый хирург Львовской областной клинической больницы Андрей Кихтяк.

"Трудности возникают, когда ты открываешь живот и понимаешь, что все не на своем месте, и все тебе надо строить в голове другой макет этой операции", — добавил сосудистый хирург Львовской областной клинической больницы Виктор Палий.

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