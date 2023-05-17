Мечтал о гражданстве РФ и помогал атаковать Львов: корректировщик россиян получил пожизненное заключение

Во Львове Железнодорожный районный суд вынес приговор 47-летнему Владиславу Козееву, который фотографировал военные объекты во Львовской области и посылал их россиянам. Сторонника РФ признали виновным в государственной измене и назначили пожизненное заключение, а также конфискацию имущества.

Приговор вынесли 16 мая, сообщило издание "Судебный репортер".

Следствие установило причастность к 25 эпизодам передачи информации врагу. Сотрудничество с оккупантами мужчина начал с начала полномасштабного вторжения РФ. Тогда собирал данные о расположении военных объектов, передвижении военнослужащих ВСУ, а также координаты объектов критической инфраструктуры во Львовской области, среди которых пять мостов. Кроме того, Козеев по собственному телефону снимал последствия ракетных ударов по Львову.

В частности, в прошлом году 17 мая Козеев направил изображение из приложения "Гугл карты" с обведенным на нем красным маркером сервисом "Автошанс", лесистой местностью, заводом и железнодорожным мостом. Ранее, 18 апреля, оккупационная армия обстреляла станцию техобслуживания автомобилей. Тогда семь человек погибли, а 11 были ранены.

Отмечается, что сторонник войск РФ также неоднократно сообщал о значительном количестве вагонов-цистерн на железнодорожном пути, а 19 мая 2022 передал россиянам информацию, что на ГП "Львовский государственный авиационно ремонтный завод" прибудут истребители для ремонта и техобслуживания.

Суд Львова вынес приговор Владиславу Козееву за государственную измену: был корректировщиком россиян.

С помощью специальных программ следователи восстановят на телефоне Козеева удаленные фотографии, которые он также посылает россиянам. Речь идет о снимках последствий ракетного удара по Львову, воинской части и военной техники в одном из сел Львовщины, учебного центра ВСУ, нефтебазы, моста и т.д.

В его телефоне правоохранители также нашли доказательства, свидетельствующие о приверженности коммунистической и российской символике. В частности, хранил фотографии с пометками "Z". Также Козеев был подписан на разные пропагандистские телеграммы-каналы.

Отмечается, что до начала полномасштабного вторжения предатель периодически ездил в Россию и работал там. В его телефоне сохранились многие российские номера, среди которых контакты сотрудников министерств внутренних и иностранных дел, миграционной службы, бланки заявлений о выдаче вида на жительство в РФ. Он хотел получить паспорт гражданина России. Именно по этому поводу переписывался с Владимиром Жириновским.

Сам Козеев своей вины не признал. По его словам, ничего из того, о чем идет речь в обвинении, не поступал. В свою очередь, суд признал корректировщика виновным в государственной измене и назначил ему пожизненное лишение свободы.

К слову, У Владислава Козеева есть украинское гражданство. Он родился в городе Улан-Удэ – столице Республики Бурятия РФ. В 2008-2010 годах его условно осудили за присвоение 3600 гривен. У них двое детей. В последние годы проживал со своими родителями.

Дело Козеева слушали более полугода. Его задержали 20 мая прошлого года в родительском доме, из окон которого он тоже делал фото для россиян.

Как сообщалось, во Львове недавно было приговорено к трем годам лишения свободы местного жителя. Отмечается, что 32-летний львовянин сам приходил в военкомат, но в самый ответственный момент проспал и теперь будет нести наказание.

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