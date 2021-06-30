Мчался на пределе возможностей: назвали причину смерти 23-летнего бегуна во время полумарафон в Львове

Мчался на пределе возможностей: назвали причину смерти 23-летнего бегуна во время полумарафон в Львове

Покойный был бегуном-любителем и мчался на пределе своих возможностей.

23-летний Никита, который умер во время львовского полумарафон в воскресенье, 27 июня, бег с высоким пульсом и мог принимать энергетические напитки, что и вероятно стало причиной его смерти.

Об этом в Facebook сообщил начальник управления спорта Львовского горсовета Антон Никулин.

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"Никита не был профессиональным спортсменом, а самоучкой-любителем, работал айтишником. Бегал с высоким пульсом (175-189), а такие показатели, по словам медиков, уже являются критическими. Такой пульс врачи приравнивают к "красной" зоне и не рекомендуют заниматься легкой атлетикой. По словам патологоанатома, также есть подозрение на принятие энергетической жидкости, что глушила сигналы организма. Также одной из причин внезапной остановки сердца стало обезвоживание организма", — сообщил Антон Никулин.

По словам начальника управления спорта Львовского горсовета, во Львове Никита бежал гораздо быстрее, чем на других марафонах, в которых он принимал участие.

"15 километровую дистанцию полумарафона Никита пробежал за очень быстрое время, установил личный рекорд и изо всех сил стремился его улучшить на дистанции 21 километра. Учитывая результаты Никиты в Черкассах, во Львове он бежал гораздо быстрее. И эта информация дает понять, что он, будучи бегуном-любителем, мчался к финишу на грани своих возможностей", — подчеркнул Антон Никулин.

Напомним, участник марафона во Львове не добежал до финиша 200 метров и скончался, несмотря на усилия медиков, пытавшихся его спасти.

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