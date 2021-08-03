Мать потеряла единственную дочь: во Львове попрощались с 18-летней девушкой, которая погибла в парке во время бури

Мать потеряла единственную дочь: во Львове попрощались с 18-летней девушкой, которая погибла в парке во время бури

В последний путь девушку пришли проводить ее родные, друзья, одноклассники и учителя.

Во Львове 3 августа попрощались с 18-летней девушкой, которая в воскресенье, 1 августа, вместе с 20-летним парнем погибла во время бури в Стрыйском парке.

Об этом сообщает львовский телеканал НТА.

Известно, что 18-летнюю погибшую девушку звали Мартой. Она закончила Сыховский лицей и мечтала стать мастером причесок. Отец девочки умер. У матери покойная была единственной дочерью.

В последний путь девушку пришли проводить ее родные, друзья, одноклассники и учителя. Классная руководительница девушки вспоминает ее, как хорошого, светлого человека. Девушку похоронили у могилы ее отца.

Напомним, во Львове из-за падения дерева погибла молодая пара — 20-летний военный и 18-летняя девушка. Причиной трагедии могла быть молния, которая попала в дерево.

Также очевидец рассказала о последних минутах пары, погибшей в парке Львова.

Новости Украины: как молодые люди стали жертвами непогоды во Львове

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку