Мать потеряла 4-летнего сына и нерожденного ребенка: подробности жуткого ДТП во Львовской области

В селе Твиржа, что возле Мостиска, Львовской области автомобиль сбил 23-летнюю беременную женщину и ее 4-летнего сына. Ребенок погиб на месте трагедии, еще нерожденный младенец умер в утробе матери.

Об этом пишет zaxid.net.

Авария произошла 7 апреля на трассе Львов-Шегини. 36-летний водитель Mercedes-Benz наехал на двух пешеходов – женщину с ребенком из Судовой Вишни. 4-летний мальчик скончался на месте, его 23-летнюю беременную маму госпитализировали, она была беременна, однако из-за аварии потеряла ребенка.

В пресс-службе Первого медобъединения Львова сообщили, что женщина находится в тяжелом состоянии. Она была на 30 неделе беременности, однако ребенок умер в утробе матери.

"Женщина поступила в больницу в состоянии тяжелого травматического геморрагического шока. Была диагностирована гибель плода и проведена операция кесарева сечения. Женщина в тяжелом состоянии с травматической болезнью, переломом костей таза находится на лечении в реанимации Больницы святого Пантелеймона", — сообщили медики.

Напомним, на автодороге Львов-Шегини 6 апреля водитель авто сбил 23-летнюю женщину с ее 4-летним сыном. Ребенок умер, а мама попала в реанимацию.

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