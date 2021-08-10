Мать несколько дней искала дочь: во Львовской области мужчина избил и утопил в пожарной водоеме свою знакомую

Мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
В г. Броды Львовской области 35-летний мужчина избил и утопил в пожарной водоеме 41-летнюю женщину.
Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.
К правоохранителям 9 августа обратилась мать пропавшей женщины. Она рассказала, что ее дочь 7 августа ушла из дома и не вернулась.
Труп пропавшей женщины правоохранители нашли 9 августа на территории пожарного водоема в Бродах. При осмотре на теле были признаки насилия.
Правоохранители установили, что к убийству женщины причастен ее 35-летний знакомый. Следствие установило, что 7 августа в 16:30 между женщиной и мужчиной возник конфликт. Тогда он жестоко избил потерпевшую и утопил ее в водоеме.
Подозреваемого задержали. Ему инкриминируют ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — от семи до пятнадцати лет лишения свободы.
Напомним, во Львовской области утонул 18-летний парень, который отдыхал с друзьями.