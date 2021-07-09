Массовое отравление во Львовской области: стало известно, из-за чего попали в больницу гости ресторана

Массовое отравление во Львовской области: стало известно, из-за чего попали в больницу гости ресторана

В госпитализированной посетительницы ресторана обнаружили сальмонеллу.

В ресторане "Панский Кныш", что в поселке Куликов на Львовщине, отравились 24 человека, среди них — восемь детей. У одной больной обнаружили сальмонеллу.

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"8 июля в биоматериале одной больной выделено сальмонеллу. Материал от остальных больных еще в работе. Какой именно продукт стал причиной инфицирования — пока не установлено. Эпидрасследование продолжается", — сообщила главный санитарный врач Львовщины Наталья Иванченко-Тимко на своей странице в Facebook.

Она добавила, что 21 посетитель ресторана госпитализирован во Львовскую областную инфекционную больницу, из них восемь детей, еще трое лечатся амбулаторно.

Напомним, 4 июля пострадавшие праздновали различные банкеты в ресторане в 20 километрах от Львова, в поселке Куликов. После массового отравления ресторан закрыли: там общаться с журналистами отказались.

В свою очередь, полиция открыла уголовное производство из-за несоблюдения санитарных норм и массового отравления людей.

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