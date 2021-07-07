Массовое отравление во Львовской области: количество госпитализированных гостей ресторана резко увеличилось

Среди госпитализированных — шестеро детей.

Во Львовской области количество госпитализированных посетителей ресторана "Панский Кныш", что в поселке Куликов, выросла с 9 до 17 человек. Среди них — шестеро детей 8 лет, а также 3, 4, 6 и 7 лет.

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Об этом сообщает ZAXID.NET.

"По состоянию на утро среды, 7 июля, в двух отделениях Львовской областной инфекционной больнице находится 17 пациентов с признаками пищевого отравления, которые 4 июля праздновали в этом ресторане. По словам медиков, в этот день в ресторане происходило несколько различных празднований", — говорится в сообщении .

Пациенты попали в медучреждение в состоянии средней степени тяжести, некоторые в состоянии приближенном к тяжелому. Все они жаловались на повышение температуры тела, рвоту, боль в животе и диарею.

В управлении Госнадзора за соблюдением санитарного законодательства сообщили, что вечером 6 июля в ресторан для проверки и установления причины отравления выехала группа специалистов управления ГУ Госпотребслужбы Львовщины и районного отделения лабораторного центра Львовского областного центра контроля и профилактики болезней.

"Вчера ресторан не работал, готовых блюд не было, поэтому работники отобрали для проверки смывы. Воду и сырье (мясо, рыбу и овощи). Всего взято 7 проб. Будет проведена проверка персонала. Сейчас готовится предписание на закрытие ресторана", — сказала заместитель начальника управления Госнадзора Елена Улашина.

Она отметила, что в таких случаях ресторан закрывают минимум на 10 дней.

Напомним, ранее сообщалось, что 5 июля к медикам обратились два посетителя ресторана, а уже на следующий день в больницу попали с диагнозом "острая кишечная инфекция" еще семь гостей заведения. Все они питались 4 июля в ресторане "Панский Кныш" в поселке Куликов.

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