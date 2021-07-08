Массовое отравление в ресторане Львова: число пострадавших возросло до 21

Во всех диагноз — острая кишечная инфекция.

Во Львове возросло количество пострадавших, попавших на больничные койки после посещения одного из пригородных ресторанов: в госпитале находится уже 21 пациент.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 8 июля.

Также читайте Массовое отравление в Винницкой области: владелец кафе извинился и жалуется на порчу продуктов в жару

Еще четыре человека обратились за помощью к медикам. Среди 21 больного есть шестеро детей. У всех диагноз — острая кишечная инфекция. Пациенты жалуются на тошноту, боль в животе и повышенную температуру. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.

Следует заметить, что пострадавшие праздновали различные банкеты в ресторане в 20 километрах от Львова. Медики еще выясняют, какой именно возбудитель вызвал отравление. Специалисты Госпродслужбы уже отобрали образцы продуктов для экспертизы. После массового отравления ресторан закрыли: там общаться с журналистами отказываются.

В свою очередь, полиция открыла уголовное производство из-за несоблюдения санитарных норм и массового отравления людей.

Как сообщалось, в Виннице 17 человек попали в инфекционные больницы с диагнозом "острый энтероколит". Это выпускники, их родители и учителя. Все они были на праздновании в ресторане села Майдан Чапельский. Сейчас заведение не работает.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку