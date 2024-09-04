Массированный удар по Львову: выросло количество раненых

Пятеро раненых в результате атаки находятся в тяжелом состоянии.
В результате массированного удара по Львову в ночь на 4 сентября количество пострадавших возросло с шести до 17. Среди них есть дети.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
"17 пострадавших в результате вражеского обстрела. Двое детей 10 и 15 лет, 15 взрослых госпитализированы в больницы города. У 5 пациентов тяжелое состояние", – говорится в заявлении городского головы.
Он также сообщил о перекрытии на время для проезда нескольких улиц во Львове. В частности, будет ограничено движение на Скниловском мосту и на улице Коновальца.
Трамвай №2 будет курсировать пока на вокзал. Автобусы 52, 92, 21, 84 курсируют по измененному маршруту – по ул. Збыральний.
Напомним, войска РФ в ночь на 4 сентября атаковали Львов ракетами. В городе повреждены жилые дома, вспыхнули пожары.
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