Массированный удар по Львовской области: сколько ракет и дронов сбило ПВО

Также в регионе произошло попадание ракет.

Ночью 1 российские войска нанесли мощный ракетный удар и атаковали беспилотниками Львовскую область. Силы ПВО сбили 20 воздушных целей.

Об этом сообщил руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Этой ночью подразделения Воздушного командования "Зах" уничтожили над Львовской областью 16 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" и четыре ударных БпЛА типа "Shahed-131/136", — говорится в сообщении.

Кроме того, произошло попадание шести крылатых ракет.

Как сообщалось, этой ночью на Львовщине РФ мощно ударила по трем объектам инфраструктуры крылатыми ракетами. Было шесть попаданий. Пострадали четыре человека. Их госпитализировали.

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