Массированный удар по Львовской области: сколько ракет и дронов сбила ПВО

На рассвете 8 мая российские войска нанесли мощные ракетные удары по Львовской области. Силы ПВО сбили 8 воздушных целей.

Об этом сообщил руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"По предварительной информации, этой ночью во Львовскую область залетели 12 вражеских ракет. Из них восемь — воины ПвК "Запад" и мобильные огневые группы сбили ", — говорится в сообщении.

Напомним, ночью 8 мая РФ ударила по Львовской области "Кинжалами". Атаковано два объекта критической энергетической инфраструктуры в Червоноградском и Стрыйском районах.

Читайте также: