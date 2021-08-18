Масштабный пожар вспыхнул на предприятии во Львовской области: огонь охватил 1200 кв.м крыши (видео)

65 чрезвычайников ликвидировали возгорание.
Сегодня ночью, 18 августа, в г. Золочев Львовской области произошел масштабный пожар в производственном помещении. Возгорание произошло примерно в 00:37 ч. на улице Кармелюка, 12.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС во Львовской области.
Пожар возник на крыше в кирпичном двухэтажном производственном помещении размером 73×24 м. К месту вызова немедленно выехали пожарно-спасательные подразделения Львивищины по повышенному номеру вызова.
"Не теряя времени спасатели паодключились к специальным аппаратам защиты органов дыхания и зрения и приступили к проведению работ по ликвидации возгорания", — рассказали в ГСЧС.
В 3:14 пожар был локализован и в 4:26 ликвидирован. В результате пожара огнем уничтожена крыша на площади 1200 кв.м.
К ликвидации пожара привлекалось 15 единиц спецтехники и 65 чрезвычайников.
В результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства и причина возникновения возгорания устанавливается.
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