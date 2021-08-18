Масштабный пожар вспыхнул на предприятии во Львовской области: огонь охватил 1200 кв.м крыши (видео)

Масштабный пожар вспыхнул на предприятии во Львовской области: огонь охватил 1200 кв.м крыши (видео)

65 чрезвычайников ликвидировали возгорание.

Сегодня ночью, 18 августа, в г. Золочев Львовской области произошел масштабный пожар в производственном помещении. Возгорание произошло примерно в 00:37 ч. на улице Кармелюка, 12.

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Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС во Львовской области.

Пожар возник на крыше в кирпичном двухэтажном производственном помещении размером 73×24 м. К месту вызова немедленно выехали пожарно-спасательные подразделения Львивищины по повышенному номеру вызова.

Сложность пожара заключалась в том, что огонь быстро распространялся конструкциями крыши здания.

"Не теряя времени спасатели паодключились к специальным аппаратам защиты органов дыхания и зрения и приступили к проведению работ по ликвидации возгорания", — рассказали в ГСЧС.

В 3:14 пожар был локализован и в 4:26 ликвидирован. В результате пожара огнем уничтожена крыша на площади 1200 кв.м.

К ликвидации пожара привлекалось 15 единиц спецтехники и 65 чрезвычайников.

В результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства и причина возникновения возгорания устанавливается.

Напомним, в Житомирской области горело село на границе с Беларусью.

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