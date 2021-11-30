Масштабный пожар под Львовом: горят склады (фото)

По предварительным данным, погибших и пострадавших в пожаре нет.
В селе Солонка, что под Львовом, во вторник, 30 ноября, вспыхнули складские помещения. Спасатели почти два часа локализовали возгорание.
Об этом говорится в сообщении ГСЧС во Львовской области.
Возгорание на складских помещениях возникло в селе Солонка по улице Жировская, 20 в 16:03. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые через два часа в 18:03 локализовали пожар.
"Из-за сильного задымления пожарные работают в специальных аппаратах защиты органов дыхания и зрения", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, погибших и пострадавших в пожаре нет.
Читайте также:
- "Зеленский расстроен": на Банковой отреагировали на решение КСУ
- В Одессе в туалете лицея нашли повешенным 15-летнего парня
- Ляшко назвал дату, когда украинцам разрешат прививаться третьей дозой вакцины от COVID-19