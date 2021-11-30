Масштабный пожар под Львовом: горят склады (фото)

По предварительным данным, погибших и пострадавших в пожаре нет.

В селе Солонка, что под Львовом, во вторник, 30 ноября, вспыхнули складские помещения. Спасатели почти два часа локализовали возгорание.

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Об этом говорится в сообщении ГСЧС во Львовской области.

Возгорание на складских помещениях возникло в селе Солонка по улице Жировская, 20 в 16:03. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые через два часа в 18:03 локализовали пожар.

ГСЧС во Львовской области

"Из-за сильного задымления пожарные работают в специальных аппаратах защиты органов дыхания и зрения", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, погибших и пострадавших в пожаре нет.

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