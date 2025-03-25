Масштабное ДТП во Львовской области: пострадали семь человек (фото)

Во Львовской области автобус столкнулся с грузовиком — травмированы семь пассажиров. Среди пострадавших – 14-летняя девочка.

Вечером 24 марта на автодороге "Тернополь-Львов-Рава-Русская" в селе Плугов автобус Neoplan, за рулем которого был 39-летний водитель из Хмельницкого, столкнулся с грузовиком MAN, которым управлял 41-летний житель Тернополя.

Об этом сообщила полиция Львовской области.

В результате аварии травмированы семь пассажиров автобуса, среди которых 14-летняя девочка, две женщины в возрасте 40 и 48 лет, а также мужчины и женщины из разных областей Украины. Все они были доставлены в больницу.

Правоохранители открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Виновникам может грозить до трех лет ограничения свободы и лишение права управлять транспортными средствами.

Авария во Львовской области / Фото: Полиция Львовской области

Авария во Львовской области / Фото: Полиция Львовской области

Авария во Львовской области / Фото: Полиция Львовской области

Авария во Львовской области / Фото: Полиция Львовской области

Авария во Львовской области / Фото: Полиция Львовской области

Авария во Львовской области / Фото: Полиция Львовской области

Напомним, в Хмельницком женщина вынесла младенца на помойку.

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