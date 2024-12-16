Масштабное ДТП во Львовской области — подробности трагедии, в которой погибли семь человек

Во Львовской области 15 декабря произошла страшная авария. В результате столкновения нескольких автомобилей погибли семь человек, трое попали в больницу, они до сих пор в тяжелом состоянии. Среди погибших – дочь украинской певицы Ирины Борисюк.

ТСН.ua собрал все, что известно о масштабном ДТП во Львовской области.

Масштабная авария во Львовской области

Утром, около 5:30 часов 15 декабря на трассе М09 "Львов-Тернополь-Рава-Русская" вблизи села Чижиков Львовского района столкнулись три автомобиля: "Mercedes-Benz Sprinter", грузовой автомобиль "DAF" с прицепом и легковой автомобиль "BMW" .

Как сообщили в пресс-службе полиции Львовской области от полученных в результате аварии травм погиб водитель микроавтобуса, 23-летний житель Ровенщины, и шесть его пассажиров — в возрасте от 17 до 55 лет.

Авария во Львовской области / Фото: ГУ Национальной Львовской полиции

Авария во Львовской области / Фото: ГУ Национальной Львовской полиции

Авария во Львовской области / Фото: ГУ Национальной Львовской полиции

Три человека получили травмы: 45-летний водитель "DAF", пассажиры "Mercedes Sprinter" — 23-летняя жительница Ровенщины и житель Львовщины, которому 49 лет. Их госпитализировали.

На месте происшествия работали следователи, специалисты-криминалисты, спасатели и медики.

В частности, к ликвидации последствий аварии привлекли 20 спасателей и четыре единицы спецтехники.

Впоследствии правоохранители установили, что водитель "BMW", 24-летний житель Львовского района, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автопоездом "DAF", затем тягач в неуправляемом состоянии столкнулся с микроавтобусом "Mercedes Sprinter". После этого все транспортные средства съехали в кювет.

Водитель легковушки покинул транспортное средство и скрылся с места происшествия.

В каком состоянии пострадали

В две больницы Первого медобъединения Львова госпитализировали трех человек, пострадавших в результате аварии на Львовщине. По состоянию на утро 16 декабря пациенты находятся в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

По состоянию на утро 16 декабря пациенты находятся в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии.

В частности, в больнице святого Пантелеймона есть 45-летний пациент с ушибом головного мозга и субдуральным кровоизлиянием в лобном участке. В больнице святого Луки – 24-летняя женщина с черепно-мозговой травмой и переломами, и 39-летний мужчина с ушибом легких, переломами костей и закрытой черепно-мозговой травмой.

Медики продолжают оказывать пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь.

В аварии погибла дочь известной украинской певицы

Дочь украинской певицы Ирины Борисюк и эксглавного тренера сборной по борьбе Артура Дзигасова – 24-летняя Рената Дзигасова.

Ирина Борисюк с дочерью

Об этом сообщили на Facebook-странице Тернопольской музыкальной школы имени Вербицкого, где обучалась девушка.

"Непоправимое горе ворвалось в жизнь нашей коллеги Ирины Борисюк. Трагически погибла в автокатастрофе ее дочь Рената. Трудно найти слова радости, невозможно залечить боль и горечь от потери родного ребенка… Разделяем ваше горе, скучаем вместе с вами, поддерживаем вас в час скорби" – говорится в сообщении.

Как сообщили изданию "20 минут" знакомые Ренаты, погибшая в последние годы работала и жила за границей. Рената играла на скрипке и гастролировала с оркестром по Европе. Дочь Борисюк как раз возвращалась домой в Тернополь, чтобы провести новогодние праздники с родными.

Напомним, мать девушки Ирина Борисюк – участница первого сезона шоу "Х-Фактор". В частности, она была ведущей проектов "Танцы со звездами" и "Фермер ищет жену". Отец – Артур Дигасов, уроженец Осетии. Как пишет издание Sport.ua в Украине, в Тернополь он перебрался в начале 90-х годов прошлого столетия и был одним из сильнейших греко-римских борцов в Украине в средней весовой категории.

Погибшая Рената была единственной дочерью от брака Дзыгасова и Борисюка. В настоящее время они живут отдельно друг от друга.

Ирина Борисюк с дочерью

Виновник ДТП сел за руль нетрезвым

Правоохранители задержали 23-летнего водителя BMW. Предварительно удалось установить, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, назначили экспертизу.

Кроме того, правоохранители установили личность пассажира BMW, 31-летнего жителя Львовщины, который вместе с водителем покинул место происшествия.

Авария во Львовской области / Фото: ГУ Национальной Львовской полиции

Суд арестовал водителя и пассажира BMW

По информации Львовской областной прокуратуры, 24-летнему жителю Львовщины сообщили о подозрении по части 4 статьи 286-1 УК Украины. Речь идет о нарушении правил дорожного движения, а именно вождения подвыпившего транспортного средства, что привело к смерти нескольких человек.

31-летнему пассажиру BMW предъявили обвинение в том, что он не оказал помощь людям, находившимся в опасном для жизни состоянии, хотя мог это сделать. Он также не сообщил об этой ситуации соответствующие службы, что привело к гибели нескольких человек.

Авария во Львовской области / Фото: Прокуратура Львовской области

Авария во Львовской области / Фото: Прокуратура Львовской области

По данным следствия, 15 декабря 2024 года утром вблизи села Чижиков Львовской области произошло смертельное ДТП, в котором погибли семь пассажиров микроавтобуса. Водитель BMW, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, который затем ударился в микроавтобус.

Виновник аварии вместе с пассажиром скрылся с места происшествия, но позже их задержали.

Водителя избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, его пассажиру – с правом внесения залога.

Следствие продолжается, сейчас назначен ряд экспертиз.

В смертельном ДТП на Львовщине погибла дочь телеведущей - жуткие подробности

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