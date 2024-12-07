Масштабное ДТП во Львовской области: грузовик перекинулся и перекрыл движение

Грузовик Renault получил значительные повреждения, у него, в частности, разбито лобовое стекло и поврежден бок.

На трассе Киев–Чоп возле города Буск Львовской области произошло ДТП, повлекшее значительные пробки из-за перевернутого грузовика Renault.

Об этом сообщила патрульная полиция Львовской области.

На дороге столкнулись два транспортных средства, в результате чего грузовик Renault перевернулся на бок.

Последствия автотрощи

Грузовик получил значительные повреждения: в частности, сильно поврежден бок и разбито лобовое стекло.

Из-за ДТП движение транспорта на этом участке дороги стало значительно усложнено. Правоохранители сообщили, что одно транспортное средство уже убрали из проезжей части, что позволило частично восстановить движение. Второе транспортное средство, вероятно, будет эвакуировано в скором времени.

Полиция обращается к водителям с просьбой быть осторожными и внимательно следовать указаниям дорожных служб, ведь до полного возобновления движения могут возникать временные пробки.

На месте работают соответствующие службы по ликвидации последствий ДТП и восстановлению нормального движения.

Напомним, во Львовской области произошло смертельное ДТП : грузовик наехал на велосипедиста.

Читайте также: