Масштабное ДТП с перевернутым грузовиком на трассе Киев-Чоп: водитель одного из автомобилей погиб, подробности

Дорогу на трассе Киев-Чоп удалось разблокировать только в 23:20 ч.
Вблизи с. Кизлов Золочевского района Львовской области на трассе Киев-Чоп произошло масштабное ДТП с участием трех автомобилей. Из-за этого на дорогу перевернулся грузовик и перекрыл движение транспорта.
Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
ДТП произошло 18 июня в 8:30 ч. Там столкнулись три автомобили: Infiniti, которым управлял 27-летний житель Житомира, автоцистерна Mercedes-Benz Actros, за рулем которой был гражданин Польши и ВАЗ, которым управлял 56-летний житель Золочевского района.
Водитель ВАЗ получил тяжелые травмы и был госпитализирован в Бродовскую районную больницу, где скончался.
Из-за перевернутую фуру движение транспорта на трассе Киев-Чоп удалось восстановить в 23:20. Утечки битума не произошло.
Причины ДТП устанавливает полиция.
Напомним, в результате ДТП на трассе Киев-Чоп фуру долгое время не могли поднять. Из-за этого образовались десятикилометровые пробки.