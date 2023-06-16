Масштабное ДТП на трассе "Киев-Чоп": есть погибшие, движение транспорта ограничено

В пятницу, 16 июня, произошло ДТП на 590 км трассы "Киев — Чоп" вблизи села Пятничаны Стрыйского района.

По информации полиции Львовской области, в ДТП попали сразу пять автомобилей, есть травмированные и погибшие.

"В результате ДТП водитель BMW от полученных травм погиб на месте происшествия. Его пассажирка, данные которой устанавливаются, с телесными повреждениями доставлена в больницу. Кроме того, травмирована пассажирка одного из Mercedes, 50-летняя жительница Черновцов, которая госпитализирована. Диагнозы пострадавших уточняются", — говорится в сообщении ведомства.

Теперь движение транспорта на участке осуществляется одной полосой, его регулируют патрульные. На месте работают все необходимые службы.

Ранее стало известно, что в Ивано-Франковской области в ДТП погибли пять человек.

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