Масштабная авария с десятками пострадавших возле Львова: полиция назвала виновника ужасного ДТП

По предварительным данным полиции, виновником аварии есть водитель грузовика, который не пропустил рейсовый автобус.

Полицейские задержали водителя грузовика, который совершил столкновение с пассажирским автобусом в селе Гамалеевка, что недалеко от Львова. В результате ДТП 28 человек, все пассажиры маршрутки, трое из которых – дети, получили телесные повреждения.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

Как предварительно установили правоохранители, водитель грузового автомобиля "МАН" с полуприцепом, 49-летний житель Хмельницкой области, выезжая на главную дорогу, не надал предпочтение в движении маршрутному автобусу БАЗ под управлением 41-летнего жителя одного из сел Львовского района, в результате чего произошло столкновение. От удара автобус перевернулся на бок.

Во время ДТП в маршрутке находились 38 пассажиров – из них 28 получили телесные повреждения. Возраст пострадавших – от 3 до 83 лет. Среди травмированных 3-летний ребенок и двое несовершеннолетних 10 и 17 лет, все жители Львова и области.

Как сообщили во Львовском городском совете, по состоянию на 18 января в городских больницах находятся 16 пострадавших, остальные после оказания помощи были отпущены на амбулаторное лечение.

"В реанимации остаются трое пациентов, их состояние тяжелое, но стабильное. Госпитализированы трое детей: двое прооперированы, их состояние — стабильное. Немедленно прооперировано 6 взрослых пациентов, из них трое остаются в тяжелом состоянии. Состояние других пациентов — средней тяжести и легкое", – рассказал заведующий хирургическим отделением Первого медобъединения Львова Игнат Герич.

У всех пациентов тяжелые сочетанные травмы тела разных участков, лица, конечностей, грудной клетки, живота.

Пациентке в самом тяжелом состоянии – 51 год. У нее тяжелая черепно-мозговая травма с кровоизлиянием в мозге, переломы костей основания черепа, множественные ушибно-скальпированные раны головы, травма грудной клетки, множественные переломы костей, ушиб обеих легких. Она подключена к аппарату ИВЛ, однако ее состояние стабильно.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Водителя грузовика задержали, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Напомним, 17 января на трассе Киев – Чоп, вблизи села Гамалеевка, произошла масштабная авария с участием автобуса и грузовика. Как сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, с грузовиком столкнулся пригородный автобус №222 сообщением Львов – Акимов. Пострадавших в медучреждения доставили кареты скорой помощи, и люди, которые проезжали мимо ДТП.

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