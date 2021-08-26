Масштабная авария на "Львовской зализныци": движение поездов задерживается (список)

Время опоздания поездов — до 1 ч 20 мин.

Вблизи Львова сошли с рельсов вагоны грузового поезда "Клепаров — Батево", который перевозил щебень и железную руду. Сейчас там ведутся работы по ликвидации последствий аварии. Из-за этого возникла задержка в движении поездов.

Как сообщила пресс-служба "Укрзализныци", ДТП произошло сегодня, 26 августа, около 8:20 на станции "Глина-Навария" на Львовщине.

"В результате схода вагонов никто не пострадал. Повреждены вагоны, путевое полотно и несколько опор контактной сети. Для ликвидации последствий аварии на место происшествия оперативно прибыли специализированные подразделения регионального филиала "Львовская зализныця": восстановительные поезда со станций Львов и Стрый", — говорится в сообщении .

На месте происшествия работает специальная комиссия "Укрзализныци", которая выясняет обстоятельства и причины схода вагонов. Техника и аварийно-восстановительные бригады работают над устранением аварии и восстановлением полноценного движения грузовых и пассажирских поездов на этой участком. Сейчас движение поездов обеспечиваются на парной колее.

Задерживаются в пути пассажирские поезда:

№6 Херсон — Ужгород,

№41 Днепр — Трускавец,

№46 Лисичанск — Ужгород,

№146 Ужгород — Львов,

№807 Львов — Коломыя.

Время опоздания поездов — от 50 мин. до 1 ч 20 мин.

Восстановить движение пассажирских поездов по нечетной колии на участке "Глина-Навария — Львов" планирую за сутки, одновременно изменять маршруты пассажирских поездов не будут.

Как сообщал ТСН.ua, сошли с рельсов 18 вагонов грузового поезда. Всего в составе поезда — 48 вагонов.

Около Львова сошли с рельсов и перевернулись 18 вагонов грузового поезда

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