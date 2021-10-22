Маршрутка с дымком: во Львове задымился автобус с пассажирами (видео)

Маршрутка с дымком: во Львове задымился автобус с пассажирами (видео)

О пострадавших не сообщается.

Во Львове задымилась маршрутка с пассажирами в салоне.

Видео появилось в телеграмм-канале "Типичный Львов".

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Отмечается, что инцидент произошел на маршруте №20. Этот автобус курсирует в район Левандовки.

Что стало причиной задымления, не известно. О пострадавших не сообщается.

"20! Не со ветерком, а с "дымком", — написали в заметке к видео.

Как сообщалось, в спальном районе Харькова прямо во время движения загорелась маршрутка. В то время в салоне были пассажиры — они успели выбраться невредимыми. Водитель бросился к огнетушителя, но безуспешно, пламя мгновенно охватило весь салон.

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