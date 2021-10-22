Маршрутка с дымком: во Львове задымился автобус с пассажирами (видео)

О пострадавших не сообщается.
Во Львове задымилась маршрутка с пассажирами в салоне.
Видео появилось в телеграмм-канале "Типичный Львов".
Отмечается, что инцидент произошел на маршруте №20. Этот автобус курсирует в район Левандовки.
Что стало причиной задымления, не известно. О пострадавших не сообщается.
"20! Не со ветерком, а с "дымком", — написали в заметке к видео.
Как сообщалось, в спальном районе Харькова прямо во время движения загорелась маршрутка. В то время в салоне были пассажиры — они успели выбраться невредимыми. Водитель бросился к огнетушителя, но безуспешно, пламя мгновенно охватило весь салон.