Маршрутка попала в смертельную аварию возле Львова: есть погибший и пострадавшие (фото)

Маршрутка попала в смертельную аварию возле Львова: есть погибший и пострадавшие (фото)

Водитель легковушки погиб, а водителя маршрутки и нескольких пассажиров госпитализировали.

Сегодня, 3 января, около 7:30 в селе Рясна Русская, что под Львовом, произошла смертельная авария, в которой столкнулись легковушка и пассажирская маршрутка. В результате ДТП погиб водитель "Шкоды", а водителя и пятерых пассажиров автобуса доставили в больницу, их диагнозы устанавливают медики.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовщины.

"Как предварительно установили правоохранители, автомобиль "Шкода Октавия", под управлением 39-летнего жителя Львова, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом — маршрутным такси сообщением "Львов-Зелев", которым управлял 47-летний житель Львовского района", – рассказывают в полиции.

Главное управление Национальной полиции во Львовской области

В результате столкновения водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия. Также в больницу доставлены водитель и пять пассажиров автобуса, правоохранители устанавливают их личные данные, а диагнозы уточняют медики.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства ДТП и решается вопрос правовой квалификации происшествия.

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