"Манипуляции на правах ребенка": Лубинец о ситуации в детском приюте во Львовской области

Омбудсмен ответил на заявления чиновников Львовской ОВА о безосновательности обвинений.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что администрация заведения во Львовской области, где обнаружили нарушения прав детей, манипулирует информацией, чтобы избежать ответственности.
Об этом омбудсмен написал в своем Telegram-канале.
"Недавно мы опубликовали информацию о нарушении прав ребенка в этом учреждении. Однако не прошло и недели, как администрация заведения начала манипулировать информацией для того, чтобы избежать ответственности", – говорится в сообщении.
Речь идет о детском приюте Службы по делам детей Львовской ОВА. 31 октября Дмитрий Лубинец опубликовал информацию о том, что там обнаружили ряд нарушений.
1 ноября во Львовской ОВА отметили, что обвинения безосновательны.
"Мы хотим четко среагировать на те безосновательные обвинения, которые прозвучали. Хочу сказать, что во Львовскую ОВА отчет, о котором пишет омбудсмен, не поступил, мы его не получали и на сегодняшний день у нас нет официального отчета г-на Лубинца о нарушениях, которые якобы обнаружили его коллеги", – отметил 1 ноября заместитель начальника Львовской ОВА Иван Собко.
Омбудсмен ответил на заявления чиновников Львовской ОВА о безосновательности обвинений. По его словам:
- условия пребывания в заведении ненадлежащие, без уважения прав ребенка. Львовская ОВА обязана гарантировать, что дети находятся в безопасных и гуманных условиях;
- законодательство четко регламентирует, что срок пребывания детей в приюте не должен превышать 90 дней. Поэтому пребывание детей более двух лет в приюте свидетельствует о бездействии ответственных органов;
- принятие детей в учреждения во время эвакуации не должно быть оправданием для остановки процесса поиска семей для детей и их будущего в семье;
- в ходе мониторинга было обнаружено, что у приюта нет действующего договора хотя бы с одним учреждением здравоохранения или собственной медицинской лицензии на проведение медицинской практики. То есть, детям проводятся медицинские процедуры и манипуляции без надлежащего контроля;
- основания перемещения детей в изолятор не зафиксированы в медицинской документации. Дети свидетельствовали, что помещение в изолятор является формой наказания.
Как сообщили в полиции Львовской области, по факту нарушений прав детей в приюте было возбуждено уголовное производство.
Напомним, во Львовской области разоблачили факты насилия над детьми в учебно-реабилитационном центре. За каждую жалобу на условия содержания или поведение работников заведения детей били палками и унижали.
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