Маму во время похорон забрала скорая: во Львовской области утонул 18-летний парень, который отдыхал с друзьями

Маму во время похорон забрала скорая: во Львовской области утонул 18-летний парень, который отдыхал с друзьями

Парень 2 июля отпраздновал выпускной в ПТУ.

В селе Забужье Каменка-Бугской ТГ Львовской области на территории частного водоема утонул 18-летний парень. Он там отдыхал вместе с друзьями.

Об этом сообщает lmn.in.ua.

Известно, что погибший 2 июля закончил 3 курс местного ПТУ, он планировал продолжать учебу. В субботу, 17 июля, парень вместе с друзьями отдыхали на местном пруду. Там он утонул. Тело парня нашли в воскресенье, 18 июля.

"Только 2 июля Олежка со своими однокурсниками отметил выпускной. Был очень красивый, веселый и приветливый. Таким останется в нашей памяти на всю жизнь. Планировал продолжать обучение, хотел стать младшим бакалавром. Но, к сожалению, не получилось. Только что завершился похороны. Это было очень тяжелое прощание ", — рассказала директор ПТУ №47 г. Каменка-Бугская Галина Антоняк.

По словам очевидцев, во время похорон маме покойного парня стало плохо и она потеряла сознание. Женщину забрала скорая.

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