Мама погибшего на школьной экскурсии 12-летнего мальчика показала последнее фото сына

Фото было сделано накануне трагедии.

Мама 12-летнего Артема, который погиб во время школьной экскурсии на водопаде Каменка во Львовской области, показала последнее фото своего сына.

"Это последнее фото моего сыночка на моем телефоне. Спасибо всем за сочувствие, за поддержку", — написала Юлианна Прадед и обнародовала фотографию сына в соцсети.

фото/Юлианна Прадед, Facebook

Мать Артема отметила, что ее сын накануне трагедии праздновал свой двенадцатый день рождения.

Напомним, ученик 6 класса погиб 2 июня во время школьной экскурсии в с. Каменка Стрыйского района Львовской области. Трагедия произошла из-за того, что парень хотел сделать селфи на фоне водопада. По факту гибели ребенка полиция открыла уголовное производство. Похоронят 12-летнего Артема сегодня, 4 июня, во Львове.

Новости Украины: во Львове похоронят 12-летнего Артема, погибшего во время школьной экскурсии

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