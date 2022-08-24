Махинации с налогами на Львовщине: в прокуратуре сообщили детали о разоблаченном конвертационном центре

Директора львовского предприятия обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму более 3,2 млн грн.

Во Львове разоблачили конвертационный центр, предоставлявший услуги по неуплате налогов. В так называемую "транзитно-конвертационную" группу входили предприятия, действовавшие на территории города.

О разоблачении схемы уклонения от уплаты налогов 23 августа сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Он отметил, что в прошлом месяце поднял вопрос "непрозрачного механизма деятельности" ГУ Государственной налоговой службы во Львовской области о возмещении фирмам НДС.

"В начале этого месяца из СМИ я узнал, что на встрече с членами общественного совета при ГУ ГНС Львовщины и.о. начальника Главного управления ГНС во Львовской области Андрей Щербак заявил, что цифры о возмещении НДС фирмам не должны интересовать администрацию, потому что это не ее компетенция, а компетенция правоохранительных органов. Как выяснилось, такие цифры и факты у правоохранительных органов есть. И они касаются незаконной деятельности предприятий, составляющих конвертационный центр во Львове", — сообщил Козицкий.

Уже на следующий день, 24 августа, Львовская областная прокуратура сообщила подробности дела.

"Львовская областная прокуратура прекратила незаконную деятельность так называемой "транзитно-конвертационной" группы предприятий, осуществлявших свою деятельность на территории города Львова. Указанные предприятия оказывали услуги по минимизации налоговых обязательств и искусственному формированию налогового кредита другим субъектам хозяйствования путем документального отражения финансово-хозяйственных операций, без их реального проведения", – сообщили во Львовской областной прокуратуре.

Во время обысков в офисах и по месту деятельности предприятий правоохранители изъяли черновую бухгалтерию и записи, компьютерную технику, 32 печати предприятий, с признаками фиктивности, которые входили в состав группы, налоговую документацию и т.д.

Фото: Прокуратура Львовской области

Кроме этого, директору предприятия, незаконно сформировавшему и завышившему налоговый кредит, в результате чего уклонилось от уплаты в бюджет налогов на сумму свыше 3,2 млн грн, уже сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов (ч.1 ст.212 УКУ).

Фото: Прокуратура Львовской области

Напомним, ранее во Львовской области возник скандал из-за "махинации" с налогами: в ОВА заявили о непрозрачной схеме возмещения НДС. По данным областной военной администрации, среди 135 субъектов предпринимательской деятельности, которым с начала года было возмещено в общей сложности более 1 млрд 165 млн грн НДС, есть 13, у которых нет ни одного работника, а им возместили 129 млн грн.

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