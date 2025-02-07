Махинации с добычей угля на миллионы: во Львовской области завершили расследование

Во Львовской области завершено досудебное расследование в отношении организованной группы, которая совершала махинации с добычей угля на миллионы гривен.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области.

"Речь идет о директоре, его заместителе, главном инженере и начальнике технологического комплекса шахты, а также руководителе коммерческой структуры и так называемом "смотрящем" за шахтой. Чтобы провернуть сделку, привлекли главного инженера, заместителя директора начальника технологического комплекса государственного предприятия и дружественного предпринимателя", — говорится в сообщении.

Преступники фиксировали в официальных отчетах фиктивные данные о суточной добыче, занижая цифры в три раза. Это позволяло бесконтрольно вывозить уголь и реализовывать его через подконтрольные фирмы. По официальным данным, в одном из суточных отчетов вместо 240 тонн угля фигурировало лишь 80 тонн. Впоследствии этот уголь реализовывали без отражения в учете подконтрольным фирмам, нанеся предприятию ущерб на сумму почти 2,4 млн грн.

В июне прошлого года участникам схемы были выдвинуты подозрения. Сейчас досудебное расследование завершено, и обвинительный акт в отношении пяти человек направлен в суд. Действия обвиняемых квалифицированы по статьям 191 (завладение чужим имуществом) и 366 (служебный подлог документов) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Одесской области пограничники задержали беглых горе, застрявших в грязи.

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