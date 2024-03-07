"Люди, спасайте": во Львове военкомы снова силой "паковали" мужчину в бус (видео)

На видео слышно, как мужчина неистово кричит "люди, спасайте".
Во Львове – очередной скандал, связанный с грубыми действиями военных во время мобилизационных мероприятий. 7 марта в Сети появилось видео, как мужчины в форме, вероятно, работники военкомата посреди улицы затолкали в микроавтобус мужчину.
Судя по кадрам, мужчину "упаковали" в бус на остановке общественного транспорта. На видео слышно, как он неистово кричит "люди, спасайте". Стоявшие на остановке женщины неуверенно пытались "отбить" задержанного. Однако лица в военной форме силой затолкали мужчину в автомобиль.
Львовский областной ТЦК и СП пока не прокомментировал инцидент.
Напомним, что в Одессе, вероятно, работники ТЦК выманили и задержали мужчину, отключив свет в его квартире.
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