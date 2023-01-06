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Львовянку, которая за 3 тыс. долларов помогала мужчинам выехать за границу, поймали "на горячем": фото

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Львовянку, которая за 3 тыс. долларов помогала мужчинам выехать за границу, поймали "на горячем": фото

Фото: Главное управление Национальной полиции во Львовской области

Львовские полицейские разоблачили схему нелегального выезда военнообязанных мужчин за границу.

Во Львове поймали местную жительницу, которая за 3 тысячи долларов обещала уклонистам внести фиктивные данные в информационную систему для беспрепятственного выезда из Украины. Женщина была задержана во время получения денег от "клиента".

Об этом сообщили в МВД Украины.

"Оперативщики Львовского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции получили информацию о том, что 41-летняя жительница Львова занимается противоправной деятельностью. Выяснилось, что женщина "специализируется" на незаконной переправке военнообязанных лиц через государственную границу", — говорится в сообщении.

Во время получения договоренной суммы – 3 тысячи долларов злоумышленницу задержали оперативники УДВБ и следователи львовской полиции.

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Женщине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 332. За совершенное ей грозит от 7 до 9 лет лишения свободы.

Уклонисты в Украине

Напомним, 3 января пограничники Мукачевского отряда остановили на государственной границе 14 мужчин призывного возраста, намеревавшихся вне пунктов пропуска незаконно сбежать в страны ЕС.

По данным пограничников, с начала военного положения 12 тысяч мужчин пытались незаконно покинуть Украину, 15 из них погибли при попытке незаконно попасть за границу.

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Дата публикации
Просмотры
1537
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