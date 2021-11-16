Львовянин получил 4 года тюрьмы за нападение на уличного музыканта и поэта из-за неприязни к ЛГБТ

Львовянин получил 4 года тюрьмы за нападение на уличного музыканта и поэта из-за неприязни к ЛГБТ

Это едва ли не первый случай во Львове, когда за преступление на почве неприязни к ЛГБТ получают тюремное заключение.

В понедельник, 15 ноября, во Львове приговорили к 4 годам и 1 месяцу заключения подозреваемого в нападении на поэта Сергея Савина и музыканта Максима Вербу. Соответствующий приговор вынес Галицкий районный суд Львова.

Об этом на своей странице сообщила общественная организация "Инсайт", занимающаяся психологической и юридической поддержкой ЛГБТ-сообщества.

Известно, что обвиняемый признал свою вину и получил такое наказание еще и с учетом предыдущего неотбытого срока.

"ГО "Инсайт" добилась первого реального срока за преступление на почве ненависти по делу с гомофобным нападением во Львове. То, что сегодня произошло – значительное и важное событие для всех нас. Суд назначил реальный, а не условный срок для преступника за гомофобное нападение", – говорится в сообщении общественной организации.

Также отмечено, что обвиняемый имел предварительную судимость с неотбытым наказанием, поэтому суд учел этот факт. Его обвинили в хулиганстве по статье 296 УКУ, но с указанием гомофобного мотива совершения преступления.

Напомним, случай произошел в центре Львова в июле этого года. На проспекте Свободы группа молодых людей избила и ограбила местного уличного музыканта и поэта из Киева.

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