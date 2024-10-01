Львовянин через суд отменил заключение ВВК: как ему это удалось

Мобилизированный с улицы львовянин добился в суде отмены заключения ВВК о пригодности к военной службе. Мужчину признали здоровым, хотя он не сдавал необходимые анализы и не проходил обследований.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на решение Львовского окружного админсуда.

В суд обратился мобилизованный в июле 2023 года житель Львова, чтобы отменить постановление ВВК о его пригодности к военной службе.

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Как рассказал истец, его на улице остановили работники ТЦК и отвезли в военкомат. Там мужчина прошел ВВК, которая сочла его годным к военной службе. Львовянин отметил, что из-за его 40-летнего возраста, согласно положению №402, во время ВВК ему обязательно должны были измерить внутриглазное давление и сделать анализ крови на уровень сахара. Военнообязанный заявил, что сообщил работникам ТЦК о хроническом заболевании (обострении язвы), однако мужчину не направили на осмотр к гастроэнтерологу.

Рассматривавшая дело судья Варвара Потабенко отметила, что может проверить законность заключения ВВК только в рамках соблюдения процедуры его принятия. В карточке обследования мужчины нет информации о результатах анализов (общий анализ крови, мочи), флюорографии и так далее. Поэтому, по мнению судьи, можно заключить, что эти обследования не проводились.

Ответчик объяснял, что эти обследования проводили, но из-за большой загруженности ВВК их внесли в карточку позже. Однако суд не принял во внимание объяснения, потому что это свидетельствует, что решение о пригодности военнообязанного было принято еще до получения результатов анализов. Кроме того, мужчине не измерили внутриглазное давление и не провели исследование крови на сахар.

Судья пришла к выводу, что исследованные материалы и аргументы свидетельствуют о нарушении со стороны ВВК процедуры проведения медосмотра. Суд признал противоправными действия ВВК при осмотре истца и отменил постановление о его пригодности к военной службе во время мобилизации. Решение еще можно обжаловать.

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