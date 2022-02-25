Львовянам разрешили покинуть укрытие: как прошла ночь во Львове и какая ситуация там сейчас

Львовянам разрешили покинуть укрытие: как прошла ночь во Львове и какая ситуация там сейчас

Во Львове планируют запустить весь электротранспорт для перевозки пассажиров.

По состоянию на 7:30 утра 25 февраля львовянам можно покидать укрытие.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый на своем канале в Telegram.

Также глава города рассказал, что ночь во Львове прошла спокойно, хотя на утро звучали сирены о воздушной опасности.

Коммунальные службы города работают в штатном режиме. Никаких перебоев с снабжением электроэнергией не было, газ и вода подаются жильцам непрерывно. Ночью "Львовводоканал" ликвидировал аварийные утечки. В штатном режиме работала аварийная служба.

Также глава города рассказал, что в городе планируют привлечь весь электротранспорт для перевозки пассажиров.

"Планируем выпуск всего электротранспорта — 128 трамваев и троллейбусов, 135 автобусов АТП-1 и 88 — автобусов частных перевозчиков. Сохраняем спокойствие и верим в наши Вооруженные силы", — подытожил Садовый.

Напомним, сегодня утром, 25 февраля, во Львове прозвучала сирена о воздушной опасности, людей призывали прятаться к укрытию. Но впоследствии объявили об отмене воздушной тревоги.