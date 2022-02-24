Львовян призывают проверить бомбоубежища: карта ближайших укрытий

Садовый призвал львовян сегодня, по возможности, оставаться дома.

Львовян призывают проверить бомбоубежища, которые расположены ближе всего к их месту жительства.

Карту укрытий Львова можно посмотреть здесь.

Мэр Андрей Садовый сообщил, что работники, обеспечивающие жизнедеятельность города, продолжают четко и слаженно выполнять свою работу.

"Остальные, по возможности, оставайтесь сегодня дома. Прошу всех проверить укрытия, которые расположены ближе всего к вам", — призвал он.

В то же время Садовый призвал людей, проживающих вблизи объектов критической инфраструктуры, аэропорта, и воинских частей быть особенно бдительными.

"Найдите ближайшее к вам укрытие и будьте вместе со своими детьми", — отметил он.

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