Львовян призвали отказаться от ныряния в прорубь на Крещение: в чем причина

Львовян призвали отказаться от ныряния в прорубь на Крещение: в чем причина

Для тех, кто все же решил купаться в водоеме, несмотря на все предосторожности, есть несколько рекомендаций.

Мэрия Львова призывает местных жителей воздержаться от ныряния в прорубь на Крещение 19 января. А все потому, что из-за постоянно меняющейся температуры воздуха, на водоемах лед может быть неустойчивым, поэтому выходить на тонкий лед достаточно опасно. Родителей также предостерегают уберечь от этого своих детей.

"Уже традиционно, на Крещение многие люди любят нырять в прорубь, веря, что вода в этот день становится целебной. Но, учитывая, что сейчас температура воздуха достаточно нестабильна, то лед на озерах и реках не прочен, и при выходе на нее, можно проломиться и уйти под воду. Поэтому призываем всех жителей Львовской городской территориальной громады подумать о своей безопасности и своем здоровье, и воздержаться от купания в проруби", — сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского городского совета.

Но, если все же кто-то будет намерен нырнуть в прорубь, стоит помнить об основных мерах безопасности, советуют в мэрии:

прежде всего купаться в проруби врачи не советуют тем, у кого есть больные почки, тем, кто имеет диабет и проблемы с давлением;

с собой следует иметь удобную одежду, чтобы быстро раздеться и одеться после купания;

перед купанием необходимо хотя бы за час до ныряния хорошо поесть, а употребление алкоголя категорически запрещено;

перед тем как зайти в воду, необходимо хорошо разогреться: несколько минут бега, сполоснуть лицо водой и т.п.;

к проруби необходимо подходить в удобной обуви: ботинки или шерстяные носки, могут быть специальные резиновые тапочки, идти нужно медленно и внимательно.

Также в городском управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения отмечают, что погружаться можно только в специально оборудованных пробях у берега и под наблюдением спасателей и медицинских работников.

Правила погружения:

В воду следует погружаться постепенно, лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга;

в воде следует быть не более 30 секунд;

при выходе из воды, не следует держаться непосредственно за металлические перила, можно использовать сухое полотенце;

после выхода из воды необходимо хорошо растереть тело сухим полотенцем, одеться, выполнить несколько интенсивных физических упражнений, выпить горячего чая;

а вот алкоголь не согревает, а только может навредить. "Призываем всех учитывать все риски и быть мудрыми", — добавили в мэрии.

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