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Львовян будут учить онлайн оказывать первую домедицинскую помощь: график занятий

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Львовян будут учить онлайн оказывать первую домедицинскую помощь: график занятий

Pexels

Все занятия проводятся дистанционно.

Львовский медицинский университет проведет онлайн-обучение для желающих жителей города. Львовян будут обучать оказывать первую домедицинскую помощь.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

"С сегодняшнего дня и в следующие несколько дней Львовский медицинский университет будет проводить онлайн-обучение первой домедицинской помощи для населения на платформе ZOOM", — говорится в сообщении.

График занятий для населения можно посмотреть здесь.

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