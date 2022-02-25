Львовян будут учить онлайн оказывать первую домедицинскую помощь: график занятий

Все занятия проводятся дистанционно.
Львовский медицинский университет проведет онлайн-обучение для желающих жителей города. Львовян будут обучать оказывать первую домедицинскую помощь.
Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.
"С сегодняшнего дня и в следующие несколько дней Львовский медицинский университет будет проводить онлайн-обучение первой домедицинской помощи для населения на платформе ZOOM", — говорится в сообщении.
График занятий для населения можно посмотреть здесь.
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