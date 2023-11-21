Львовский ТЦК обязали проверять документы у всех военнообязанных

Граждане призывного возраста должны иметь при себе паспорт и военно-учетный документ.

Все военнообязанные на Львовщине обязали иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и военно-учетные документы. В то же время работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки уполномочили проверять наличие этих документов. Соответствующее решение было принято на заседании Совета обороны Львовской области еще 17 ноября, а 20 ноября руководитель аппарата Львовской ОВА Тарас Грень издал соответствующий приказ.

Об этом пишет Zaxid.net.

Как указано в приказе, все военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет на время военного действия должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, документы о прописке, а также военный билет или временное удостоверение военнообязанного.

Приказ коменданта Львовской ОВО от 17 ноября

Кроме того, сотрудников ТЦК уполномочили проверять наличие этих документов. По словам Тараса Греня, за соблюдением этого требования должны следить правоохранительные органы.

Тарас Грень также добавил, что другие изменения на Львовщине пока не вводятся, хотя ранее анонсировалось, что в области уменьшат продолжительность комендантского часа. Впрочем, на и дальше будет длиться с полуночи до 5:00 утра.

Напомним, во Львовской области разгорелся новый скандал вокруг территориального центра комплектования. Там военный с пистолетом в руках жестоко избил мужчину. Он угрожал ему физической расправой и тем, что "его никто не найдет".

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