Львовский суд приговорил боевика "ЛНР" к 15 годам тюрьмы

Галицкий районный суд Львова заочно приговорил к 15 годам лишения свободы боевика террористической организации "ЛНР".

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ во Львовской области.

Как установили следователи, 46-летний предатель является жителем Лисичанска. С началом масштабного вторжения РФ в 2014 году он присоединился к террористической организации так называемой "народной милиции ЛНР". В разведывательной роте второй отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени Ворошилова К.С. занимал "должность" командира отделения с позывным "Латыш".

В составе незаконных вооруженных формирований боевик проводил подготовку снайперов. А также обеспечивал функционирование наблюдательных постов для разведки врага и курировал выходы диверсионно-разведывательных групп на подконтрольную Украине территорию.

Контрразведчики установили, что "Латыш" упорно пропагандировал российские идеологические взгляды и не признавал Украину суверенным государством.

Суд признал боевика виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Его приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией надлежащего имущества.

Напомним, в Украине будут судить российского генерала, уроженца Винницкой области, который помогал группе "Стрелкова/Гиркина".

Читайте также: