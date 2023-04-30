Львовский Дом ученых снова попал в скандал: студенты устроили там громкую вечеринку (видео)

На кадрах видно, как молодежь живо танцует под трек "Highway to Hell".
Львовский дом ученых снова попал в скандал – там провели громкую вечеринку.
Видео на своей странице в Телеграмме опубликовал экс-нардер Игорь Мосийчук.
По его информации, организовали дискотеку студенты Украинского католического университета.
"Вчера студенты Украинского католического университета устроили дискотеку. Как это все понимать? Война кончилась?", – подписал видео Мосийчук.
На кадрах видно, как молодежь живо танцует под трек "Highway to Hell".
Пользователи в соцсетях разделились в оценках инцидента.
По мнению одних, такие вечеринки во время страшной войны совсем не ко времени.
Другие считают, что студентам, имеющим отсрочку от мобилизации, можно отдохнуть.
Руководство Дома ученых и ректорат УКУ пока не отреагировали на инцидент.
Напомним, что это не первый скандал, связанный с вечеринками во львовском Доме ученых. Осенью 2021 года там состоялась "голодная туса" – вечеринка в День памяти жертв Голодомора, организованная известным блоггером-миллионником Александром Залиско.
После скандала директор Дома ученых Роман Славитич внезапно скончался.
В свою очередь заместитель львовского директора Дома ученых Василий Мастикаш, сдавший здание в аренду, заявил, что его обманули. Да, его заверили, что будут праздновать "обычный день рождения". На мероприятии должны были присутствовать только 40 человек, зато было более 100 человек.