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Львовский Дом ученых снова попал в скандал: студенты устроили там громкую вечеринку (видео)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
1335
Время на прочтение
2 мин
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Львовский Дом ученых снова попал в скандал: студенты устроили там громкую вечеринку (видео)

Во Львове устроили громкую дискотеку

На кадрах видно, как молодежь живо танцует под трек "Highway to Hell".

Львовский дом ученых снова попал в скандал – там провели громкую вечеринку.

Видео на своей странице в Телеграмме опубликовал экс-нардер Игорь Мосийчук.

По его информации, организовали дискотеку студенты Украинского католического университета.

"Вчера студенты Украинского католического университета устроили дискотеку. Как это все понимать? Война кончилась?", – подписал видео Мосийчук.

На кадрах видно, как молодежь живо танцует под трек "Highway to Hell".

Пользователи в соцсетях разделились в оценках инцидента.

По мнению одних, такие вечеринки во время страшной войны совсем не ко времени.

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Другие считают, что студентам, имеющим отсрочку от мобилизации, можно отдохнуть.

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Руководство Дома ученых и ректорат УКУ пока не отреагировали на инцидент.

Напомним, что это не первый скандал, связанный с вечеринками во львовском Доме ученых. Осенью 2021 года там состоялась "голодная туса" – вечеринка в День памяти жертв Голодомора, организованная известным блоггером-миллионником Александром Залиско.

После скандала директор Дома ученых Роман Славитич внезапно скончался.

В свою очередь заместитель львовского директора Дома ученых Василий Мастикаш, сдавший здание в аренду, заявил, что его обманули. Да, его заверили, что будут праздновать "обычный день рождения". На мероприятии должны были присутствовать только 40 человек, зато было более 100 человек.

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Дата публикации
Просмотры
1335
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