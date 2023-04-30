Львовский Дом ученых снова попал в скандал: студенты устроили там громкую вечеринку (видео)

На кадрах видно, как молодежь живо танцует под трек "Highway to Hell".

Львовский дом ученых снова попал в скандал – там провели громкую вечеринку.

Видео на своей странице в Телеграмме опубликовал экс-нардер Игорь Мосийчук.

По его информации, организовали дискотеку студенты Украинского католического университета.

"Вчера студенты Украинского католического университета устроили дискотеку. Как это все понимать? Война кончилась?", – подписал видео Мосийчук.

На кадрах видно, как молодежь живо танцует под трек "Highway to Hell".

Пользователи в соцсетях разделились в оценках инцидента.

По мнению одних, такие вечеринки во время страшной войны совсем не ко времени.

Другие считают, что студентам, имеющим отсрочку от мобилизации, можно отдохнуть.

Руководство Дома ученых и ректорат УКУ пока не отреагировали на инцидент.