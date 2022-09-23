Львовские хакеры работали на кремлевских пропагандистов и сломали 30 млн аккаунтов граждан Украины и ЕС

СБУ нейтрализовала хакерскую группировку, которая "сломала" почти 30 млн аккаунтов украинцев и граждан стран ЕС.

В ее состав входило несколько хакеров из Львова, действовавших в интересах России. Они взламывали активные аккаунты интернет-пользователей из Украины и Евросоюза, получая доступ к персональным данным граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Получившую конфиденциальную информацию хакеры продавали через анонимную платформу "Даркнет", а деньги получали на запрещенные в Украине электронные платежные системы ЮMoney, Qiwi и WebMoney.

По предварительным данным, хакеры продали ориентировочно 30 млн аккаунтов и получили почти 14 млн грн "прибыли".

Фото: Служба безопасности Украины

"Их "оптовыми клиентами" были прокремлевские пропагандисты. Именно они использовали полученные учредительные данные украинских и иностранных граждан для распространения фейковых "новостей" с фронта и создания панических настроений. Целью таких манипуляций была масштабная дестабилизация в странах", — говорится в сообщении.

В ходе обысков правоохранители обнаружили у хакеров доказательства незаконной деятельности.

Фото: Служба безопасности Украины

Организатору сообщили о подозрении.

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