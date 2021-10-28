Львовская область в "красной" зоне карантина: что разрешено, а что запрещено

Львовская область в "красной" зоне карантина: что разрешено, а что запрещено

Ограничения начнут действовать с 30 октября.

Львовская область попала в "красную" зону эпидемической опасности. Новые правила карантина начнут действовать с 30 октября. Соответствующее решение Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поддержала областная комиссия ТЭБ и ЧС и определила перечень ограничительных мер, которые будут действовать во Львовской области.

Об этом сегодня, 28 октября, сообщила пресс-служба ЛОГА.

По словам заместителя председателя Львовской ОГА Виталия Загайного, самая плохая ситуация с коронавирусом сейчас во Львовском районе, однако рост заболеваемости и заполненности коечного фонда наблюдается по всей территории Львовской области, кроме города Моршин, где зафиксировано только 22 больных.

Львовщина превысила показатели

Львовская область попала в "красную" зону, ведь превысила в течение трех дней установленные правительством показатели, которыми регулируют карантинное зонирование.

"Во Львовской области превышены три показателя, согласно постановлению Кабмина № 1236: показатель выявления "ковида" среди обследованных лиц, количество госпитализированных лиц на 100 тысяч населения и количество занятых коек с кислородом", — сообщила руководитель Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Иванченко.

Вводимые карантинные ограничения позволят разорвать цепи передачи коронавирусной инфекции и это приведет к тому, что уровень заболеваемости и заполненности коек будет тоже уменьшаться. Ограничения вступают в силу в субботу, 30 октября.

"Они ориентированы на то, что люди, имеющие паспорта вакцинации, будут иметь возможность посещать различные заведения и мероприятия. Отмечу, что требование о полной вакцинации теперь касается не только работников заведений, но и посетителей", — отметил Виталий Загайный.

Что запрещено?

В "красной" зоне карантина запрещено работать без вакцинации, отрицательного ПЦР или экспресс-теста, проведенного не более чем за 72 часа, или справки о выздоровлении таким учреждениям:

ресторанам, барам, кафе, кроме доставки или на вынос;

развлекательным заведениям и ТРЦ;

вещевым рынкам;

кинотеатрам и театрам;

заведениям культуры;

фитнес-клубам, спортзалам и бассейнам;

Также запрещается проведение всех массовых мероприятий кроме официальных спортивных событий, которые можно проводить с дополнительными мерами безопасности.

Отметим, что согласно постановлению правительства, ограничения не будут действовать, если весь персонал и посетители кафе, ТРЦ, рынков, а также организаторы и участники мероприятий имеют прививки от коронавируса и могут это подтвердить сертификатом в приложении "Дия" или негативным ПЦР или экспресс -тестом, а также справкой о выздоровлении от коронавируса.

Для проезда в межобластном общественном транспорте также нужен отрицательный ПЦР или экспресс-тест, которые проведены не более чем за 72 часа до поездки, или паспорт полного курса вакцинации, или справку о выздоровлении от COVID-19.

Больницы Львовщины должны прекратить плановые госпитализации, однако неотложную помощь будут оказывать пациентам с осложнениями во время беременности и родов, а беременным, роженицам, новорожденным, пациентам с онкологическими и пульмонологическими заболеваниями и паллиативным больным.

Церквам будут рекомендовать воздержаться от проведения богослужений в помещениях и перейти на трансляцию в онлайн-режиме.

Одевать маски нужно в больницах и школах, в подземных переходах, на остановках общественного транспорта и других территориях общего пользования в случае невозможности соблюдения социальной дистанции не менее 1 м.

В обычном режиме могут работать только те учебные заведения, все работники которого получили две дозы вакцины от коронавируса. В то же время, детсады и младшие школы могут работать без дополнительных ограничений.

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