Львовская область может попасть в "красную" зону уже 20 октября: регион превышает показатели

Если ситуация не изменится, то уже завтра Львовщина может перейти в другую зону карантина.

Львовщина уже в среду, 20 октября, может попасть в "красную" зону карантина. Область второй день подряд демонстрирует высокие показатели госпитализации больных COVID-19 и загруженность коек с кислородом. По словам руководителя департамента здравоохранения ЛОГА Ореста Чемериса, если ситуация не изменится, то уже завтра государственная комиссия ТЭБ и ЧС будет иметь основания объявить в регионе "красную" зону карантина.

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"Если предельно допустимой нормой является 60 госпитализаций на 100 тысяч населения, то у нас далеко за 70. Кроме того, уже второй день подряд, 17 и 18 октября, мы пересекаем предельную отметку 65% загруженности коек с кислородом. Если мы преодолеем эту отметку и сегодня, то ожидаем решения государственной комиссии ТЭБ и ЧС о переводе в "красную" зону", — сказал Орест Чемерис во время брифинга 19 октября.

Он отметил, что сейчас на стационарном лечении в медучреждениях Львовской области находятся 2828 больных COVID-19, среди которых лишь 2,5% вакцинированных.

Также Львовская область приближается к допустимой норме 20% выявленных инфицированных коронавирусом. В последние три дня процент в регионе колеблется между 18,5% и 19,6%.

Орест Чемерис отметил, что Львовщина уже достигла пиковых показателей весенней волны коронавируса.

Напомним, по состоянию на утро 19 октября Львовщина вошла в пятерку областей Украины с наибольшим количеством новых случаев коронавируса. Также за минувшие сутки от COVID-19 умерли 65 жителей Львовской области, что является наибольшим показателем для любого региона Украины за все время пандемии.

Как уже сообщалось, в Украине к уже пяти "красных" областей могут добавиться еще четыре региона. Усилить ограничения там могут уже на этой неделе.

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